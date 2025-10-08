Modelos mais baratos da Tesla enfrentam forte competição na Europa

(Reuters) - As versões mais baratas do SUV Model Y e do sedã Model 3 da Tesla enfrentam uma batalha difícil na região onde a empresa de Elon Musk provavelmente mais precisa de ajuda: a Europa.

Apresentados nesta terça-feira, o Model Y Standard, por US$39.990, e o Model 3, por US$36.990, entrarão em um mercado europeu já saturado de veículos elétricos econômicos, com marcas europeias e chinesas oferecendo mais de uma dúzia de modelos abaixo de US$30.000 — e mais por vir.

Isso contrasta com os Estados Unidos, onde apenas um EV, o Nissan Leaf, está nessa faixa de preço.

"A concorrência nesse mercado é feroz", disse Sam Fiorani, vice-presidente da empresa de pesquisa AutoForecast Solutions, acrescentando que a variedade de EVs na Europa com preços abaixo do Model Y e Model 3 da Tesla pode prejudicar suas perspectivas.

A Tesla, que argumenta que seus preços às vezes mais altos são justificados por qualidade e recursos superiores, sofreu uma redução de quase metade em sua participação no mercado europeu para cerca de 1,5% desde 2023, quando o Model Y era o carro mais vendido da região.

Os analistas atribuem o declínio em parte a uma linha de produtos envelhecida e a uma reação de alguns consumidores contra Musk por seu apoio a políticos de extrema direita.

A Tesla espera que os carros mais baratos reavivem as vendas depois que as entregas globais caíram em 2024 pela primeira vez e devem cair mais 10% este ano, de acordo com estimativas da Visible Alpha.

(Reportagem adicional de Abhirup Roy)