Topo

Notícias

Modelos mais baratos da Tesla enfrentam forte competição na Europa

08/10/2025 08h24

(Reuters) - As versões mais baratas do SUV Model Y e do sedã Model 3 da Tesla enfrentam uma batalha difícil na região onde a empresa de Elon Musk provavelmente mais precisa de ajuda: a Europa. 

Apresentados nesta terça-feira, o Model Y Standard, por US$39.990, e o Model 3, por US$36.990, entrarão em um mercado europeu já saturado de veículos elétricos econômicos, com marcas europeias e chinesas oferecendo mais de uma dúzia de modelos abaixo de US$30.000 — e mais por vir. 

Isso contrasta com os Estados Unidos, onde apenas um EV, o Nissan Leaf, está nessa faixa de preço.

"A concorrência nesse mercado é feroz", disse Sam Fiorani, vice-presidente da empresa de pesquisa AutoForecast Solutions, acrescentando que a variedade de EVs na Europa com preços abaixo do Model Y e Model 3 da Tesla pode prejudicar suas perspectivas.

A Tesla, que argumenta que seus preços às vezes mais altos são justificados por qualidade e recursos superiores, sofreu uma redução de quase metade em sua participação no mercado europeu para cerca de 1,5% desde 2023, quando o Model Y era o carro mais vendido da região.

Os analistas atribuem o declínio em parte a uma linha de produtos envelhecida e a uma reação de alguns consumidores contra Musk por seu apoio a políticos de extrema direita.

A Tesla espera que os carros mais baratos reavivem as vendas depois que as entregas globais caíram em 2024 pela primeira vez e devem cair mais 10% este ano, de acordo com estimativas da Visible Alpha.

(Reportagem adicional de Abhirup Roy)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Rússia destruirá mísseis Tomahawk e seus lançadores se EUA os entregarem à Ucrânia, diz parlamentar

Rússia diz que ímpeto da reunião entre Putin e Trump no Alasca foi perdido

Trio ganha prêmio Nobel de Química por desenvolver materiais da "bolsa da Hermione"

Hamas entrega listas de nomes para acordo de troca com Israel

Justiça argentina emite veredicto para acusados de tentar matar Cristina Kirchner

Trio que criou estruturas 'metalorgânicas', capazes de extrair água do deserto, vence Nobel de Química

O que se sabe sobre arrastão em prédio na Barra Funda que gerou prejuízo de mais de R$ 2 mi

Governo Lula tem avaliação positiva de 33%, aprovação e desaprovação do presidente têm empate técnico, diz Genial/Quaest

Israel e Hamas trocam lista de reféns e prisioneiros; negociações pelo fim da guerra avançam no Egito

Perícia confirma metanol adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo

Para 49%, Lula sai mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest