Topo

Notícias

Misturar votação da MP da taxação de investimentos com eleição é pobreza de espírito, diz Lula

08/10/2025 17h29

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que contaminar a votação da Medida Provisória 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, com o clima eleitoral para 2026 é uma "pobreza de espírito".

O governo corre contra o tempo para destravar a votação da MP, em meio ao que considera "sabotagem" da oposição, de governadores e de que partidos do centrão, que não estariam cumprindo acordos firmados nas negociações por motivos políticos.

"Eu espero que o Congresso dê uma demonstração de maturidade. É uma bobagem colocar isso como questão eleitoral", disse Lula em entrevista a repórteres após participar de evento no Palácio do Planalto.

"Se alguém quer misturar isso com eleição, eu sinceramente só posso dizer que é uma pobreza de espírito extraordinária", acrescentou.

Editada em junho na intenção de compensar a perda de arrecadação após o governo recuar de parte do aumento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a proposta precisa ser votada ainda nesta quarta-feira pelos plenários da Câmara e do Senado ou perde a validade.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP

É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

Sakamoto: Ao proteger Eduardo, Câmara vai ser cúmplice de traição ao Brasil

Petróleo fecha em alta com exportações russas na mira

Boric propõe "decreto" para envio de Forças Armadas à fronteira para combater imigração irregular no Chile

Misturar votação da MP da taxação de investimentos com eleição é pobreza de espírito, diz Lula

Indicador da Ceagesp de preços sobe 4% em setembro; no ano há queda de 2,5%

Vice-governador de SP diz que Tarcísio pode atender pedido para candidatura à Presidência

Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump