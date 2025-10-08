Ministros batem o pé para continuar com Lula e são punidos por PP e União

Os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo) anunciaram que continuarão no governo Lula (PT) mesmo após a federação PP e União Brasil definir que todos os filiados devem entregar cargos no governo.

O que aconteceu

Os partidos decidiram hoje punir os ministros. Fufuca foi afastado da vice-presidência do Progressistas, segundo nota assinada pelo presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira. Já Sabino foi suspenso do União por 60 dias e afastado da presidência do diretório do partido no Pará.

A expulsão de Sabino será discutida pelos próximos 60 dias. Durante este período, a defesa poderá apresentar argumentos para a manutenção do cargo e trabalhar para reunir votos a favor do ministro.

A Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de 3/5 dos integrantes. Isto significa 13 membros endossando o afastamento. Antes de entrar na reunião com o partido hoje, Sabino reforçou seu apoio a Lula.

Segundo Sabino, o União tomou uma decisão "precipitada" ao exigir a saída de integrantes da legenda do governo. "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é a melhor opção para o país", disse. A declaração irritou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do União à Presidência. Ele falou que Sabino está em posição indefensável. "É algo de uma imoralidade ímpar, como se pode estar dentro de um partido, ser soldado de Lula e soldado do União Brasil."

Além da vice-presidência, Fufuca perdeu o comando da legenda no Maranhão. Ciro afirmou que fará uma "intervenção" para retirar o ministro do comando da legenda no estado. Em nota, o presidente nacional do PP afirmou que o partido "não faz e não fará parte do atual governo".

No início da semana, durante agenda com Lula, ele reforçou seu apoio ao petista. "Em 2022, eu cometi um erro [sobre apoiar Jair Bolsonaro]. Em 2026, pode ser que meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil", disse Fufuca.

Os partidos decidiram pelo desembarque do governo em 2 de setembro. Em formação de federação para ter a maior bancada do Congresso, a decisão foi tomada em conjunto entre as duas siglas. Até o momento as indicações de Artur Lira (PP-AL) e de Davi Alcolumbre (União-AP) não foram prejudicadas. O deputado indicou o atual presidente da Caixa, Carlos Vieira. Já o presidente do Senado apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e da Integração Nacional, Waldez Góes.

A intenção de ser a maior força de oposição não combinava com ter cargos em ministérios. Sabino chegou a indicar que acataria a ordem. Ele se reuniu com Lula e sinalizou que entregaria o cargo de ministro do Turismo em 26 de setembro. Mas o tempo passou e ele se manteve na Esplanada.

Lula criticou possível punição

Quando ainda era uma possibilidade, as punições contra os ministros foram criticadas por Lula. O presidente classificou a ação dos partidos como uma "bobagem".

Lula disse também que não iria "implorar" apoio de partidos numa possível candidatura à reeleição em 2026. "Se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez, sabe? [...] Por quê? Por raiva, por inveja, por disputa política", questionou o petista durante entrevista à TV Mirante ontem.