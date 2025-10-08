Topo

Notícias

Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

08/10/2025 10h57

O setor indígena do Equador tentou assassinar o presidente Daniel Noboa, cujo veículo foi atacado na terça-feira, supostamente com tiros, durante um protesto contra o governo, disse o ministro da Defesa, Gian Carlo Loffredo, nesta quarta-feira (8).

"O nível de agressão com o qual a comitiva foi atacada denota que isto foi uma clara tentativa de assassinato e um ato de terrorismo contra o presidente", afirmou Loffredo ao canal Teleamazonas.

Na terça-feira, no sul andino do Equador, cerca de 500 manifestantes atacaram a comitiva de Noboa, que saiu ileso do incidente, segundo a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.

"Há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra na terça.

sp/val/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Câmara aprova projeto de Sérgio Moro que criminaliza ataques planejados contra agentes públicos

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

Temperatura despenca e São Paulo tem alerta para chuvas intensas

Cidade mexicana presa entre o medo e a sede de justiça pela extorsão

Apesar do impasse político, economia francesa preserva fundamentos sólidos e segue resiliente

Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

Trump quer usar lei bicentenária para uso de militares mesmo sem aval local

200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Homem é baleado durante assalto em Pinheiros

PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País

Israel intercepta nova flotilha para Gaza