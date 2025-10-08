Topo

Notícias

Ministério da Economia da Alemanha eleva previsão de crescimento para 2025 a 0,2%

08/10/2025 09h26

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - O Ministério da Economia da Alemanha revisou para cima nesta quarta-feira sua previsão de crescimento para este ano, a 0,2%, em relação a uma previsão anterior de zero, conforme publicado pela Reuters no sábado.

O ministério agora prevê expansão de 1,3% no próximo ano e de 1,4% em 2027.

A maior economia da Europa registrou pouco crescimento desde o início da pandemia da Covid-19, que foi seguida pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pelo lançamento da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O país passou 2023 e 2024 em recessão.

Ao contrário do padrão típico de recuperação, não se espera que o comércio exterior impulsione o avanço. Em vez disso, será a demanda doméstica, em particular o consumo privado e público, bem como a atividade de investimento, que dará impulso à recuperação, disse o ministério.

A projeção é de que as exportações diminuam 0,1% em 2025, antes de registrarem crescimento de 1,2% e 1,6% nos dois anos seguintes.

O número de pessoas desempregadas na Alemanha ultrapassou 3 milhões pela primeira vez em uma década em agosto, já que a Alemanha tem enfrentado uma economia persistentemente fraca.

De acordo com as novas projeções do governo, o desemprego cairá de 6,3% este ano para 6,2% em 2026 e para 6,0% em 2027.

(Reportagem de Maria Martinez)

