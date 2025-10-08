Topo

Notícias

Metanol: Rio cria plataforma para acelerar diagnóstico de intoxicação

08/10/2025 20h27

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) lançou nesta quarta-feira (8) uma ferramenta digital que apoia profissionais de saúde na avaliação dos casos de intoxicação por metanol.

Disponível para as Unidades de Pronto Atendimento do estado, a plataforma calcula indicadores de gravidade automaticamente e orienta sobre o uso de antídotos e indicação de hemodiálise. Além disso, orienta a conduta inicial dos profissionais, e as monitorizações necessárias para esses pacientes. Também recomenda os índices de hidratação, a realização de eletrocardiograma, a avaliação neurológica e oftalmológica e de outros parâmetros. Um dos indicadores afere a composição bioquímica do sangue, e pode indicar uma intoxicação antes da confirmação laboratorial.

Notícias relacionadas:

A Secretaria de Saúde investiga quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol nas cidades de São Pedro da Aldeia, e Cabo Frio, na região dos Lagos e, em Cantagalo, e Volta Redonda, no interior do Estado. O país tem 24 casos confirmados de intoxicação pela substância.

"Ao tornar a classificação de risco digital, aceleramos o diagnóstico. Ampliamos o acesso a indicadores que determinam, por exemplo, a necessidade de hemodiálise e o risco de cada paciente. As informações serão anexadas nas solicitações de transferência dos pacientes e na notificação dos casos", explica nota da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Sintomas

As pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool devem procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Espanha, França e Portugal querem acelerar rumo à Copa; Alemanha sem margem para erros

Conselho de Ética da Câmara rejeita cassação de Janones por camiseta contra anistia

Moraes manda devolver à PF armas apreendidas com réu da tentativa de golpe

Caiado e Sabino trocam farpas e ministro ironiza: Quando ele tiver 1,5% eu respondo

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista

Congresso argentino limita decisões unilaterais de Milei ao aprovar lei que veta decretos

Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Primeira fase de cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Netanyahu e Trump comemoram cessar-fogo em Gaza como "conquista histórica"

Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)