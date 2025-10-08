Perícia confirma metanol adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo

A Polícia Científica de São Paulo encontrou metanol adicionado em ao menos dois grupos de bebidas apreendidas durante ações de vigilância contra intoxicações no estado nas duas últimas semanas.

O que aconteceu

Perícia aponta que metanol foi adicionado às garrafas e não é resultado de destilação natural. Não há ainda detalhes sobre se a adição foi feita de forma acidental ou proposital.

Concentração do metanol encontrada nas bebidas foi o que fez a polícia constatar que o produto foi adicionado. O órgão não detalhou o quanto foi encontrado, mas disse que segue fazendo perícias de constatação e concentração nas amostras recolhidas pela Polícia Civil.

Desde 29 de setembro, 16 mil garrafas foram apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo, epicentro das contaminações. Uma das hipóteses da polícia é de que o metanol tenha sido usado para lavar embalagens de bebidas falsificadas e outra é de que ele tenha sido usado para ampliar o volume das bebidas.

Brasil tem 17 casos de intoxicação confirmados

Ministério da Saúde confirmou ontem 17 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. A pasta investiga outros 200 casos suspeitos de intoxicação. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 15 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 164 registros em análise.

Os outros estados com casos suspeitos são:Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). A Bahia, o Distrito Federal e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.