Mercado acionário da França avança após turbulência; STOXX atinge máxima recorde

08/10/2025 13h40

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias atingiram máxima recorde nesta quarta-feira, impulsionadas por fortes ganhos nos mercados francês e espanhol, enquanto as siderúrgicas avançaram depois que a UE revelou planos para reduzir as cotas de importação de aço.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,8%, enquanto as ações francesas saltaram 1% e as espanholas atingiram o patamar mais elevado desde 2007.

Os bancos deram o maior impulso para o STOXX 600, com alta de mais de 1%. O britânico Lloyds subiu depois que o órgão de fiscalização financeira do Reino Unido propôs um pacote de compensações menor do que o esperado em relação à venda indevida de financiamento de automóveis, aliviando as preocupações dos investidores.

As siderúrgicas subiram depois que a Comissão Europeia propôs reduzir as cotas de importação de aço isentas de tarifas em quase metade, fazendo com que as ações da ArcelorMittal, Aperam, Thyssenkrupp e SSAB subissem entre 4% e 7%. O índice mais amplo de recursos básicos teve alta de 1,9%.

A incerteza política da França continuou no centro das atenções, já que o primeiro-ministro interino Sebastien Lecornu adotou um tom cautelosamente otimista, sugerindo que um acordo orçamentário pode ser alcançado até o final do ano - potencialmente evitando uma eleição antecipada.

As mid-caps francesas subiram 0,7%, acompanhando o índice CAC-40 do país, depois que os mercados caíram no início da semana após a abrupta renúncia de Lecornu na segunda-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,69%, a 9.548,87 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,87%, a 24.597,13 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,07%, a 8.060,13 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,96%, a 43.484,24 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,97%, a 15.678,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,40%, a 8.149,10 pontos.

