Topo

Notícias

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Foto de arquivo - Famílias que tiveram os filhos trocados fazem passeio juntas - Reprodução/Instagram/yasmimkessia25
Foto de arquivo - Famílias que tiveram os filhos trocados fazem passeio juntas Imagem: Reprodução/Instagram/yasmimkessia25
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 16h54Atualizada em 08/10/2025 16h55

Meninos que foram trocados na maternidade do Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás, foram ontem para as casas dos pais biológicos.

O que aconteceu

As famílias entraram em acordo para desfazer a troca das crianças, e o juiz validou a decisão. Os casais prepararam os filhos para a mudança. Ontem, um dos pais biológicos buscou seu filho na escola.

Nos fins de semana, famílias vão compartilhar o convívio com as crianças. Segundo o advogado das famílias, Kuniyoshi Watanabe, em um final de semana as duas crianças ficam com um dos casais. No seguinte, com a outra família. No terceiro fim de semana, cada criança fica com seus pais biológicos.

Processo das famílias contra o hospital continua em andamento. Segundo Watanabe, ainda falta a audiência de instrução e julgamento para definição das provas. Depois, haverá o prazo para as alegações finais e, por fim, a sentença. "Todas as medidas estão sendo tomadas de forma ética e técnica, com foco na proteção da criança, no esclarecimento dos fatos e no respeito ao sigilo", diz a defesa.

Entenda o caso

Os meninos que nasceram no dia 15 de outubro de 2021, foram trocados no Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás. As famílias se conheceram na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Famílias planejam criar as crianças como irmãos. Guilherme e Isamara pensam em se mudar para perto da casa de Yasmin para que os meninos possam ter maior convivência, afirmou o casal, à época, ao programa Encontro, da TV Globo.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. O ex-marido de Yasmin da Silva pediu o exame após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos. Após o resultado, o casal procurou a família que conheceu na maternidade, que também fez o teste com o próprio filho. O exame do segundo casal também deu negativo.

Hospital não se manifesta. Contatado pelo UOL em dezembro do ano passado, o Hospital da Mulher de Inhumas disse por meio de sua assessoria jurídica que não falaria sobre o assunto por ser um caso que envolve crianças.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

Produtores europeus de plásticos pedem ajuda às autoridades

Serial killer de Goiás é indiciado por estupro e feminicídio

Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Macron "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", anuncia Presidência francesa

Governo mantém empresa fora da lista suja após recurso de João Paulo Cunha

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana