Mega Oferta: TV com LED que ilumina parede está com desconto de até R$ 800

O Guia de Compras UOL encontrou uma smart TV da Philips com a tecnologia Ambilight, que utiliza LEDs na parte traseira do aparelho para projetar luzes na parede, sincronizando-a com os conteúdos exibidos na tela, com descontos que chegam a R$ 800.

Na Mega Oferta Prime, evento de descontos exclusivos para assinantes Prime, esse modelo de TV está em promoção nas versões de 50 e 55 polegadas. Descubra mais informações sobre a smart TV e as avaliações dos consumidores:

O que diz a Philips sobre a smart TV?

Design com estrutura sem bordas

Tela de LED com resolução 4K Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels

Possui funções Ambilight como adaptação à cor da parede, Modo Luz ambiente e Modo de jogo

Luzes projetadas na parede atrás da TV seguem as cores do conteúdo exibido, aumentando a imersão do espectador

Taxa de atualização de 60 Hz

Tecnologias VRR e ALLM para eliminar lags ou rasgos horizontais durante jogos

Comando de voz a partir da Google Assistente integrada

Com aplicativos pré-instalados como YouTube, Disney+, Netflix, Apple TV, entre outros

Pode ser montada na parede ou na mesa

O que diz quem comprou?

Com mais de mil avaliações na Amazon, a smart TV tem uma nota média de 4,7 (máximo de cinco estrelas). Segundo os comentários, esse modelo possui pontos positivos como a qualidade das imagens, som e também os efeitos de iluminação.

[...] É a minha primeira smart Ambilight, o que me surpreendeu bastante. A qualidade das cores da imagem também, o som está muito bom e de acordo com o seu custo e benefício. Aprovado. Leonardo Nascimento

O produto chegou com a embalagem perfeita e sem danos. O aparelho é excelente, a imagem é ótima e a iluminação atrás dela é muito bonita. Braga

Achei a TV perfeita e atendeu super às minhas expectativas. Ótima qualidade de imagem e som, com uma variedade significativa de aplicativos. A entrega foi ótima, sem reclamações. Podem comprar sem medo. Railane Araújo

Gostei muito da TV. Bonita, com bom acabamento e resistente. Não pesa tanto quanto pensava, apenas 16 kg para uma TV de 55 polegadas. Vem com Google TV e dá para instalar qualquer app Android. O som dela é muito agradável e com o Ambilight fica incrível. Recomendo. Luciano

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam o tempo de resposta aos comandos e incompatibilidade com o iPhone. Confira os comentários avaliativos:

Amei a TV, parece que tenho um cinema em casa. O único ponto negativo é o tempo de resposta para carregar os aplicativos e começar os filmes, tenho outras televisões com o sistema mais rápido, mas é um detalhe. A imagem e som são excelentes e o Ambilight realmente cria um ambiente imersivo. Recomendo. P. Moura

Boa smart TV, mas é um pouco lento para operar no sistema do Android. Fora que os menus da tela inicial poderiam ser mais fáceis, acredito que é (...) muita coisa. Construção, acabamento, controle, tela e qualidade de imagem são muito boas. Lucas Yohan

Muito boa, no geral, mas lenta para carregar alguns streamings, mesmo com wi-fi de alta velocidade, e ridículo que até hoje não tenha compatibilidade com o airplay do iPhone. Everton

