Mega Oferta Amazon tem Kindle com R$ 200 off e caixinha JBL por R$ 149

Kindle 16 GB Última Geração (verde) está em oferta - Divulgação
Kindle 16 GB Última Geração (verde) está em oferta Imagem: Divulgação
Colaboração para o Guia de Compras UOL

08/10/2025 12h54Atualizada em 08/10/2025 13h04

No segundo dia da Mega Oferta Amazon Prime, os dispositivos da Amazon estão com ainda mais desconto. O Kindle de 16 GB (modelo de última geração), por exemplo, está saindo por R$ 441,55 utilizando cupom "80KINDLE" e efetuando o pagamento no Pix. Os dispositivos Echo Show e Echo Pop também ganharam cupons promocionais "ECHO30" e estão mais baratos.

Além deles, diversos outros produtos, inclusive eletrônicos, itens de cozinha e autocuidado, estão com descontos que variam entre 10% até 34%. Mas atenção: os descontos são válidos apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Quem não é assinante pode aproveitar o período de teste grátis para ter acesso às promoções e depois cancelar a assinatura sem ser cobrado.

Confira a seguir a seleção de ofertas que o Guia de Compras UOL preparou e saiba como fazer a sua assinatura para economizar a seguir:

Eletrônicos

Celulares e acessórios

Cozinha

Itens para casa

Autocuidado

Teste gratuito de 30 dias

A Amazon oferece um mês de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma e decidir se vale a pena o investimento. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.

Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.

Como assinar o Amazon Prime?

Confira os passos para garantir o teste gratuito e aproveitar as ofertas:

Acesse o site do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias";

Selecione o tipo de assinatura desejado (mensal ou anual) e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";

Adicione suas informações, como nome, número de telefone ou e-mail e senha;

Depois, clique em "Continuar" e siga as instruções para as próximas etapas.

É necessário informar dados de pagamento, como um número de cartão de crédito, porém, o valor da assinatura só será descontado a partir do final do período de testes. Caso não queira mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30° dia de teste.

Após isso, o Amazon Prime custa R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano (R$ 13,90/mês).

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

