Mega Oferta Amazon tem Kindle com R$ 200 off e caixinha JBL por R$ 149

No segundo dia da Mega Oferta Amazon Prime, os dispositivos da Amazon estão com ainda mais desconto. O Kindle de 16 GB (modelo de última geração), por exemplo, está saindo por R$ 441,55 utilizando cupom "80KINDLE" e efetuando o pagamento no Pix. Os dispositivos Echo Show e Echo Pop também ganharam cupons promocionais "ECHO30" e estão mais baratos.

Além deles, diversos outros produtos, inclusive eletrônicos, itens de cozinha e autocuidado, estão com descontos que variam entre 10% até 34%. Mas atenção: os descontos são válidos apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Quem não é assinante pode aproveitar o período de teste grátis para ter acesso às promoções e depois cancelar a assinatura sem ser cobrado.

Confira a seguir a seleção de ofertas que o Guia de Compras UOL preparou e saiba como fazer a sua assinatura para economizar a seguir:

Eletrônicos

Celulares e acessórios

Cozinha

Itens para casa

Autocuidado

Teste gratuito de 30 dias

A Amazon oferece um mês de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma e decidir se vale a pena o investimento. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.

Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.

Como assinar o Amazon Prime?