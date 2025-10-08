Mega Oferta Amazon tem Kindle com R$ 200 off e caixinha JBL por R$ 149
No segundo dia da Mega Oferta Amazon Prime, os dispositivos da Amazon estão com ainda mais desconto. O Kindle de 16 GB (modelo de última geração), por exemplo, está saindo por R$ 441,55 utilizando cupom "80KINDLE" e efetuando o pagamento no Pix. Os dispositivos Echo Show e Echo Pop também ganharam cupons promocionais "ECHO30" e estão mais baratos.
Além deles, diversos outros produtos, inclusive eletrônicos, itens de cozinha e autocuidado, estão com descontos que variam entre 10% até 34%. Mas atenção: os descontos são válidos apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Quem não é assinante pode aproveitar o período de teste grátis para ter acesso às promoções e depois cancelar a assinatura sem ser cobrado.
Confira a seguir a seleção de ofertas que o Guia de Compras UOL preparou e saiba como fazer a sua assinatura para economizar a seguir:
Eletrônicos
Celulares e acessórios
Cozinha
Itens para casa
Autocuidado
Teste gratuito de 30 dias
A Amazon oferece um mês de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma e decidir se vale a pena o investimento. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.
Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.
Como assinar o Amazon Prime?
Confira os passos para garantir o teste gratuito e aproveitar as ofertas:
Acesse o site do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias";
Selecione o tipo de assinatura desejado (mensal ou anual) e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";
Adicione suas informações, como nome, número de telefone ou e-mail e senha;
Depois, clique em "Continuar" e siga as instruções para as próximas etapas.
É necessário informar dados de pagamento, como um número de cartão de crédito, porém, o valor da assinatura só será descontado a partir do final do período de testes. Caso não queira mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30° dia de teste.
Após isso, o Amazon Prime custa R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano (R$ 13,90/mês).
