Topo

Notícias

Médicos do Mundo e Ação contra a Fome alertam sobre desnutrição em Gaza

08/10/2025 14h37

As ONGs Médicos do Mundo e Ação contra a Fome alertaram nesta quarta-feira (8) sobre a situação dramática na Faixa de Gaza, onde as condições sanitárias são catastróficas e a desnutrição infantil aumentou drasticamente após dois anos de guerra.

"Em julho, as equipes de Ação contra a Fome documentaram um aumento de 700% nos casos de desnutrição infantil desde outubro de 2023", escreveu a ONG em um comunicado.

"Vi um menino de 7 anos que pesava apenas 6,5 quilos", declarou o diretor de operações da Ação contra a Fome, Vincent Stehli, que voltou recentemente de Gaza, segundo a ONG.

A ONU declarou crise de fome em uma parte desse território palestino envolto a um restrito bloqueio israelense. Seus pesquisadores afirmam que Israel está cometendo genocídio, acusações que os israelenses rechaçam.

Hamas e Israel realizam negociações indiretas no Egito para chegar a um acordo após dois anos de guerra iniciada pelo ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

Em um estudo publicado nesta quarta-feira, a Médicos do Mundo (MdM) denunciou "os obstáculos sistemáticos impostos", segundo a organização, "pelo governo israelense ao acesso das mulheres e das crianças à atenção sanitária sexual e reprodutiva em Gaza".

Trinta e seis por cento das 22.747 consultas de saúde sexual e reprodutiva realizadas nos centros de saúde da MdM em Gaza entre maio de 2024 e agosto de 2025 se referiam a "infecções genitais relacionadas à falta de água e de higiene", acrescentou.

A ONG afirmou também que suas equipes observam uma "desnutrição" que afeta cada vez mais as mulheres grávidas e que 85% delas "correm o risco de sofrer complicações durante a gravidez".

abo/mat/thm/hgs/mb/dd/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

"Ainda não estou morta": Dolly Parton dissipa rumores sobre sua saúde

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

"Da Eco-92 à COP30": geógrafo faz expedição de bicicleta para promover educação ambiental

3 motivos que explicam por que lagartixas aparecem dentro de casa

RS confirma primeiro caso de intoxicação por metanol

Justiça argentina condena brasileiro a 10 anos de prisão por atentado frustrado contra Cristina Kirchner

Índice de Commodities do Banco Central cai 0,04% em setembro ante agosto

Quem é Henrique Fogaça, chef de restaurante na Bela Vista onde teto desabou

De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Corte de Cassação rejeita recursos de defesa de Carla Zambelli; deputada continua presa na Itália

Desabamento de teto de restaurante na Bela Vista deixou 1 morto e 5 feridos