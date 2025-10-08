Maioria dos norte-americanos não quer envio de soldados sem ameaça externa, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Cerca de 58% dos norte-americanos -- incluindo sete em cada 10 democratas e metade dos republicanos -- acham que o presidente deveria enviar soldados armados apenas para enfrentar ameaças externas, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos, no momento em que o presidente Donald Trump mobiliza cada vez mais tropas da Guarda Nacional para policiar as cidades dos EUA.

A pesquisa, que foi realizada de sexta a terça-feira, também mostrou que o índice de aprovação do presidente republicano caiu para 40% -- um ponto percentual a menos do que em uma pesquisa do final de setembro, com sua classificação caindo em relação à maneira como ele lida com o crime e o custo de vida das famílias norte-americanas.

A pesquisa foi realizada dias depois de Trump ter dito em uma reunião incomum de centenas de generais e almirantes convocados de todo o mundo para a Virgínia que os EUA enfrentam um "inimigo interno" e enquanto ele envia soldados armados para patrulhar um número crescente de cidades lideradas pelos democratas, incluindo Washington, D.C. e Los Angeles.

Os líderes democratas afirmam que os deslocamentos são politicamente motivados e contestaram a mobilização das tropas nos tribunais. Na segunda-feira, Trump ameaçou invocar uma lei anti-insurreição do século 18 para evitar qualquer decisão judicial que restrinja suas ordens de enviar tropas da Guarda para as cidades, apesar das objeções das autoridades locais e estaduais.

Cerca de 37% dos participantes da pesquisa disseram concordar com a afirmação de que os presidentes de qualquer partido político devem ter o poder de enviar tropas para os Estados, mesmo quando os governadores estaduais se opõem, em comparação com 48% que discordam.

Trump também enviou soldados para a fronteira dos EUA, argumentando que o país está sendo invadido por imigrantes criminosos, e ordenou que as tropas matassem suspeitos de tráfico de drogas em barcos na costa da Venezuela sem o devido processo legal.

As Forças Armadas dos EUA tradicionalmente se mantêm distantes das discussões políticas, e a pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que os norte-americanos preferem essa abordagem.

Cerca de 83% dos entrevistados disseram que as Forças Armadas "devem permanecer politicamente neutras e não tomar partido nos debates sobre política interna", enquanto 10% disseram que as Forças Armadas devem começar a tomar partido e apoiar a agenda de política interna do presidente. Cerca de um em cada cinco republicanos disse que os militares deveriam ficar ao lado do presidente em debates políticos.

A aprovação geral de Trump caiu 7 pontos percentuais desde que uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada nas horas seguintes à sua posse em 20 de janeiro mostrou que ele tinha um índice de aprovação de 47%.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, entrevistou 1.154 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais.