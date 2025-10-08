Mãe de criança britânica desaparecida Madeleine McCann diz que se sentiu "invadida" por stalker

LONDRES (Reuters) - A mãe da criança britânica desaparecida Madeleine McCann disse no tribunal, nesta quarta-feira, que uma mulher acusada de persegui-la por mais de dois anos a fez sentir-se angustiada e "invadida" ao abordá-la em sua casa e dizer que era sua filha.

Kate McCann -- cuja filha desapareceu em maio de 2007, nove dias antes de completar quatro anos, enquanto passava férias com a família na região do Algarve, em Portugal -- estava prestando depoimento no julgamento da polonesa Julia Wandelt.

Os promotores dizem que Wandelt, 24 anos, perseguiu Kate e seu marido Gerry McCann, inclusive por meio de e-mails, mensagens e telefonemas, de junho de 2022 até sua prisão em fevereiro.

No início desta semana, o promotor Michael Duck disse aos jurados no Leicester Crown Court que eles ouviriam "provas científicas inequívocas" de que Wandelt não tinha nenhum vínculo familiar com os McCanns.

Kate McCann disse que já havia tido contato com pessoas que alegavam ser sua filha desaparecida, mas que a persistência de Wandelt era "totalmente" diferente.

Ela disse que chegou em casa um dia em dezembro de 2024 e foi abordada por Wandelt e sua corréu, Karen Spragg, 61, que os promotores dizem ter apoiado as alegações de Wandelt.

De acordo com Kate McCann, Wandelt disse as "coisas de sempre (como) 'sou sua filha' ... ela estava pedindo um teste de DNA", acrescentando que se sentiu "bastante invadida" e disse à dupla para ir embora.

Ela também disse que Wandelt enviou uma carta no dia seguinte endereçada à "mamãe", que Kate McCann disse ter achado "realmente angustiante".

Wandelt pareceu enxugar as lágrimas durante partes do depoimento de Kate McCann e chorou alto no banco dos réus ao final das perguntas da promotoria.

Os promotores dizem que Wandelt conduziu "uma campanha bem planejada de assédio" contra os McCanns, que também envolveu dizer falsamente à polícia que ela se lembrava de ter sido sequestrada em 2007 e pedir a Kate McCann um teste de DNA.

Wandelt e Spragg negam uma acusação de perseguição causando alarme grave ou angústia, e seu julgamento deve durar cerca de três semanas.

Os pais de Madeleine continuam a fazer campanha para que sua filha, que agora teria 22 anos, seja encontrada e emitem uma declaração todos os anos no aniversário de seu desaparecimento.

