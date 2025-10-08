Topo

Notícias

Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

O presidente francês, Emmanuel Macron - Ludovic Marin/ POOL /AFP)
O presidente francês, Emmanuel Macron Imagem: Ludovic Marin/ POOL /AFP)
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

08/10/2025 17h12Atualizada em 08/10/2025 17h29

O presidente da França, Emmanuel Macron, vai nomear um novo primeiro-ministro "nas próximas 48 horas", anunciou a Presidência francesa. Este será o sexto premiê nomeado em seu segundo mandato.

O que aconteceu

Decisão veio após consultas aos partidos. O chefe de governo interino, Sébastien Lecornu, fez essa recomendação a Macron, que "tomou conhecimento de suas conclusões: maioria dos deputados contrária [a uma antecipação eleitoral], existência de uma plataforma de estabilidade, caminho possível para aprovar um orçamento antes de 31 de dezembro", indicou à AFP o entorno do presidente.

Macron vem sendo pressionado para convocar novas eleições no país após a renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu. O premiê, que foi o quinto nomeado pelo presidente, ficou menos de um mês no cargo.

A renúncia de Lecornu agravou uma crise política cada vez mais profunda, que vem gerado abalos à liderança de Macron. Na França, ex-primeiros-ministros e aliados políticos passaram a se voltar abertamente contra ele e pediram sua renúncia.

Em 2024, presidente dissolveu a Assembleia Nacional e convocou novas eleições antecipadas. A decisão, porém, resultou num Parlamento ainda mais fragmentado e eliminou a possibilidade de formar uma maioria ou uma coalizão que possa dar sustentação ao governo.

Macron descarta renúncia e diz que vai seguir até o fim do mandato. Apesar das pressões de todos os setores, principalmente dos partidos de esquerda e do ultradireitista Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen, O presidente insiste que foi eleito diretamente pelo povo francês e que ficará no cargo até meados de 2027.

Na mesma linha, Lecornu defendeu a permanência de Macron no cargo. Hoje, ele declarou que a futura equipe governamental, "seja qual for", deverá estar "completamente desconectada das ambições presidenciais para 2027".

O político justificou sua demissão alegando que "as condições não estavam reunidas" para seguir no posto. Lecornu reiterou que não busca manter-se na função: "Não estou correndo atrás desse cargo", disse durante entrevista ao jornal da emissora pública France 2.

Com AFP e DW

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Vice-governador de SP diz que Tarcísio pode atender pedido para candidatura à Presidência

Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

Produtores europeus de plásticos pedem ajuda às autoridades

Gari da madrugada é indiciado por estupro e feminicídio em Goiás

Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Macron "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", anuncia Presidência francesa

Governo mantém empresa fora da lista suja após recurso de João Paulo Cunha

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema