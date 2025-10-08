Macron "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", anuncia Presidência francesa

O presidente francês, Emmanuel Macron, "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", confirmou nesta quarta-feira (8) seu gabinete, depois que o atual chefe de governo interino, Sébastien Lecornu, fez essa recomendação após dois dias de consultas com os partidos.

Macron "tomou conhecimento de suas conclusões: maioria dos deputados contrária [a uma antecipação eleitoral], existência de uma plataforma de estabilidade, caminho possível para aprovar um orçamento antes de 31 de dezembro", indicou à AFP o entorno do presidente.

O terceiro chefe de governo em um ano renunciou na segunda-feira, apenas 14 horas depois de anunciar seu governo de centro-direita em minoria. O presidente então lhe deu 48 horas para verificar se era possível formar um novo gabinete que garantisse a estabilidade.

