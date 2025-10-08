Topo

Lula sanciona aumento de pena por venda de bebida alcoólica a menores

08/10/2025 15h09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que amplia a pena para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. O mesmo vale para outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

A Lei 15.234/2025 foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União, alterando o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, passa a ser aumentada de um terço até a metade caso a substância seja efetivamente consumida pela criança ou adolescente.

"Atualmente, o ECA já prevê punição para a entrega desses produtos ? independentemente do consumo. Com a mudança, o juiz pode ampliar a punição com base na intensidade do dano causado", explicou a Presidência, em comunicado.

