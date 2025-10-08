Topo

Notícias

Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 17h41Atualizada em 08/10/2025 18h11

O presidente Lula (PT) exonerou três ministros para eles votarem a medida provisória do governo que compensa a alta do IOF e pretende arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos.

O que aconteceu

Ministros do União Brasil, PP e Republicanos foram exonerados hoje. Celso Sabino (União-PA), do Turismo, André Fufuca (PP-MA), do Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos deixarão o cargo para votar a medida provisória. Todos eles deixarão o cargo apenas para votar.

O governo enfrenta dificuldades para aprovar a MP 1303, que trata da tributação de bets, instituições financeiras e investimentos. A MP caduca no fim do dia de hoje se não for aprovada no Congresso.

Relacionadas

Relator vota por arquivar processo contra Eduardo no Conselho de Ética

Com 2 votos a favor, STF adia julgamento de lei que viabiliza a Ferrogrão

Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

O texto foi aprovado em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. A base governista tentou passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.

O relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), teve de ceder para conseguir a aprovação do texto na comissão especial mista. A previsão de arrecadação caiu de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões, mas ainda dá fôlego para que o governo não precise cortar programas sociais em ano eleitoral.

A retirada do aumento da tributação sobre as bets é uma das principais mudanças no relatório. A versão original previa a taxação da receita bruta das bets regularizadas com alíquota entre 12% e 18%.

Lula disse que não pode se queixar do Congresso, que tem aprovado pautas importantes para o governo. No entanto, criticou a resistência dos parlamentares com a medida provisória. "Essa MP é muito importante."

O Planalto desconfia da atuação dos governadores de direita nas articulações para que a MP caduque. O objetivo seria criar problemas de caixa para o governo e dificultar a vida do presidente em 2026, ano eleitoral. A aliados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou a suposta articulação ao dizer que está focado na crise do metanol no estado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

Macron vai nomear novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas

Ratcliffe dá a Amorim 'três anos' para ter sucesso no Manchester United

Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

Governo exonera Sabino, Fufuca e Silvio Costa Filho para votação da MP do IOF

Sem dinheiro suficiente, ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP