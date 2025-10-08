Topo

Lula diz que derrubada de MP da taxação foi contra equilíbrio fiscal e justiça tributária

08/10/2025 20h24

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que a derrubada da MP da taxação de aplicações financeiras na Câmara dos Deputados foi uma derrota para o povo, que contraria o equilíbrio fiscal e a justiça tributária.

Para Lula, a decisão dos deputados no início da noite desta quarta-feira de retirar a MP de pauta, inviabilizando sua votação a poucas horas de ela perder a validade, teve como pano de fundo a intenção de prejudicar a arrecadação do governo.

"A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro", publicou Lula do X, argumentando que a MP reduzia distorções "ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais".

"Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)

