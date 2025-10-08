Trump quer usar lei bicentenária para uso de militares mesmo sem aval local

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aplicar a lei da insurreição, criada há mais de 200 anos, para mobilizar tropas militares em estados do país.

O que aconteceu

A lei da insurreição dá ao presidente o poder de mobilizar as Forças Armadas para reprimir distúrbios em caso de emergência. Ela pode ser aplicada, segundo o seu texto, em casos de "obstruções, associações, aglomerações ilegais ou rebelião".

Oficializada por Thomas Jefferson em 1807, ela pode ser usada mesmo contra a vontade dos estados. Apesar disso, em termos práticos, a lei só permite que os militares "deem assistência às autoridades civis", e não tomem o lugar das polícias estaduais, o que seria considerado Lei Marcial, ação proibida nos EUA.

A lei é considerada a principal exceção da Lei Posse Comitatus, que proíbe as forças armadas de atuarem na aplicação da lei civil nos EUA. A Comitatus, inclusive, foi invocada pelo governo da Califórnia no mês passado, após Trump enviar tropas da Guarda Nacional a Los Angeles.

Ela é usada em casos extremos e quase sempre a pedido dos governadores dos Estados. A lei foi invocada pela última vez pelo presidente George H.W. Bush durante os distúrbios de Los Angeles em 1992.

Ao todo, a lei da Insurreição foi invocada 30 vezes nos Estados Unidos, segundo o instituto Brennan Center. Segundo decisões anteriores da Suprema Corte, o presidente é quem tem poder de decidir o que é considerado "insurreição" ou "rebelião" para poder acionar a lei.

Durante o seu primeiro mandato, Trump sugeriu diversas vezes que poderia invocar a lei, o que nunca foi feito. Quando perdeu a eleição de 2020, alguns de seus apoiadores insistiram que ele usasse a lei para tentar se manter no poder de forma antidemocrática, o que não aconteceu.

Nova ameaça de Trump acontece após ele viver revés na mobilização de tropas federais para estados americanos. Uma juíza de Portland proibiu que a guarda nacional fosse mobilizada na região após ameaça do presidente.

Até então, a mobilização de tropas de Trump tem sido justificada pelo Título 10 do Código dos EUA. A lei descreve o papel das Forças Armadas do país e pode ser convocada se o presidente for "incapaz de executar as leis dos Estados Unidos com as forças regulares"

Los Angeles, Chicago, Washington D.C. e Memphis, todas lideradas por democratas, foram alvos de Trump até o momento. O presidente dos EUA também ameaçou enviar a Guarda Nacional a outras cidades, como Baltimore e Nova Orleans, sempre alegando a violência fora de controle, geralmente com dados imprecisos.

Cidades vivem protestos contra leis anti-imigratórias do governo. A mobilização mais recente da Guarda Nacional anunciada por Trump foi em Chicago, onde uma mulher foi baleada pela polícia durante um dos protestos.

Por que o envio das tropas é questionado?

A mobilização da Guarda Nacional em situações emergenciais não é incomum, mas normalmente é ordenada pelos governadores. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando governadores em mais de 20 estados ativaram unidades dessa força de reserva em 2020 para lidar com os protestos pela morte de George Floyd.

Quando mobilizou tropas sem autorização de um governo estadual, Trump repetiu um feito que não acontecia desde 1965. Naquele ano, o presidente Lyndon B. Johnson enviou a guarda nacional ao Alabama sem o aval do governo do estado, que era segregacionista, para proteger participantes de marchas por direitos civis dos negros.

Quando enviou a guarda à Califórnia, Trump invocou uma lei que permite que o presidente envie unidades da Guarda Nacional se os EUA forem invadidos, se houver uma rebelião ou o risco de rebelião. O Título 10 do Código dos EUA, que descreve o papel das Forças Armadas do país, também pode ser convocado se o presidente for "incapaz de executar as leis dos Estados Unidos com as forças regulares".

Um juiz da Califórnia entendeu que a mobilização feita por Trump em Los Angeles violou a Lei Posse Comitatus, que proíbe o uso das Forças Armadas para aplicar a lei civil. A decisão de Charles Breyer, emitida no começo de setembro, foi considerada um revés para a Casa Branca, que respondeu afirmando que o juiz era "desonesto".

Ato de Trump faz parte de estratégia, dizem analistas

Além de democratas, os prefeitos das cidades alvo de Trump são negros, o que reforça estratégia para deslegitimar essas autoridades. "Embora Trump costume justificar ações de segurança pública como respostas a 'violência urbana' ou 'ameaças à ordem', o fato de todas as cidades escolhidas terem prefeitos negros dialoga com um padrão político mais amplo", analisa a professora de relações internacionais do Ibmec, Karina Stange.

Ao sugerir que prefeitos negros não conseguem manter a ordem, Trump usa estereótipos raciais e políticos, explica professora. Stange lembra que, apesar de estar revestida com discurso de 'lei e ordem', a decisão reforça a associação entre governos locais liderados por negros, caos urbano e necessidade de intervenção federal.

Medida tem efeito positivo para a base a base do MAGA (Make America Great Again) de Trump, diz professora. Para Denilde Holzhacker, professora de Relações internacionais da ESPM, decisão de Trump mostra uma visão dura no combate ao crime, mas pode afastar o apoio de comunidades negras que votaram nele.