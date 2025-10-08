Topo

Notícias

Juros futuros oscilam perto dos ajustes à espera de Fed e MP 1.303

São Paulo

08/10/2025 10h02

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto da estabilidade nesta primeira hora de negociação. Esta quarta-feira (8) é de expectativa no mercado por conta da tramitação da medida provisória 1.303 no Congresso, que precisa aprovar a matéria até o final do dia, para evitar que ela perca a validade.

A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (às 15h) e discursos de dirigentes da instituição também estão no radar, bem como as negociações para encerrar o shutdown do governo americano. Embora o dia seja de cautela, os retornos dos Treasuries recuam, assim como o dólar, o que limita o avanço dos prêmios de risco na curva.

Às 9h22, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,130%, ante 14,132% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,450%, na mínima do dia, ante 13,461% do ajuste anterior.

