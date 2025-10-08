Topo

Israel intercepta nova flotilha humanitária; trocas de prisioneiros avançam

Captura de vídeo ao vivo mostra um soldado israelense quebrando a câmera de segurança do barco "Gaza Sunbird", parte da flotilha Global Sumud, enquanto a embarcação rumo a Gaza é interceptada por forças israelenses - Freedom Flotilla Coalition/Reuters - 8.out.2025
Captura de vídeo ao vivo mostra um soldado israelense quebrando a câmera de segurança do barco "Gaza Sunbird", parte da flotilha Global Sumud, enquanto a embarcação rumo a Gaza é interceptada por forças israelenses Imagem: Freedom Flotilla Coalition/Reuters - 8.out.2025
08/10/2025 07h25

Uma nova flotilha humanitária dirigida a Gaza foi interceptada por forças israelenses em águas internacionais, segundo o grupo por trás da missão. As embarcações e passageiros foram levados a um porto israelense para deportação, confirmando o obstáculo contínuo à entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

Hamas entrega listas para troca de prisioneiros

Nas negociações em Sharm el-Sheikh, o Hamas submeteu listas com nomes de israelenses e palestinos para um acordo de troca mediado por Egito e EUA. Diplomatas veem "otimismo cauteloso", embora os detalhes ainda resistam em pontos como desarmamento e controle territorial.

Mísseis ucranianos atingem região russa; mortos confirmados

Três pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ataque com mísseis ucranianos na região russa de Belgorod, próximo à fronteira com a Ucrânia. Autoridades locais disseram que edifícios foram danificados. Não houve confirmação oficial por Kiev até o momento.

Ouro bate US$ 4.000 pela 1ª vez; investidores buscam porto seguro

Em cenário de turbulência global, o ouro ultrapassou a marca psicológica de US$ 4.000 por onça, em reação às incertezas políticas e econômicas — especialmente com o shutdown nos EUA e crises na Europa.

Colapso de prédio em Madri deixa quatro mortos durante reforma

Em Madrid, um edifício de seis andares desabou durante obras de reforma. Equipes de resgate recuperaram quatro corpos dos escombros. Autoridades investigam causas estruturais e de segurança.

