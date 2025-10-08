Israel e Hamas concordaram com troca de prisioneiros por reféns e entrada de ajuda, dizem mediadores

Os mediadores nas negociações indiretas entre Israel e o Hamas, realizadas no Egito, anunciaram nesta quinta-feira (9, data local) na televisão egípcia que Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre a troca de reféns e prisioneiros, além da entrada de ajuda humanitária em Gaza.

A Al Qahera News, vinculada à inteligência estatal do Egito, informou que o entendimento "foi alcançado nesta noite em todos os termos e mecanismos para implementar a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza".

