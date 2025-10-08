Topo

Notícias

Israel e Hamas concordaram com troca de prisioneiros por reféns e entrada de ajuda, dizem mediadores

08/10/2025 20h17

Os mediadores nas negociações indiretas entre Israel e o Hamas, realizadas no Egito, anunciaram nesta quinta-feira (9, data local) na televisão egípcia que Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre a troca de reféns e prisioneiros, além da entrada de ajuda humanitária em Gaza.

A Al Qahera News, vinculada à inteligência estatal do Egito, informou que o entendimento "foi alcançado nesta noite em todos os termos e mecanismos para implementar a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza".

bha/sbk/mas/mr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Hamas pede que Trump obrigue Israel a cumprir acordo de paz

Netanyahu anuncia que reunirá governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

Intoxicação por metanol: Brasil tem 24 casos confirmados em 3 Estados

Israel e Hamas assinam 1ª fase do acordo de paz em Gaza

Netanyahu diz que convocará governo para aprovar acordo com Hamas

Como atuavam os operadores de rota do tráfico do PCC; 5 são presos em SP e MS

Lula diz que derrubada de MP da taxação foi contra equilíbrio fiscal e justiça tributária

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Hamas diz que foi alcançado 'acordo que prevê o fim da guerra em Gaza'

Hamas libertará 20 reféns com vida na primeira fase do acordo de Gaza (fonte palestina)

Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza