Israel e Hamas assinam 1ª fase do acordo de paz em Gaza

08/10/2025 20h26

Israel e Hamas assinam 1ª fase do acordo de paz em Gaza - Presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia que ambos os lados concordaram com a primeira fase do plano que visa pôr fim ao conflito no enclave palestino.Representantes de Israel e da organização islamista Hamas concordaram com a primeira fase do plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê um cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza, escreveu Trump em postagem na sua rede social, a Truth Social.

"Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna", escreveu Trump, acrescentando que "todas as partes serão tratadas de forma justa."

As negociações entre negociadores de Israel e do Hamas estão em andamento há vários dias no resort costeiro egípcio de Sharm el-Sheikh.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, após a notícia do acordo, que "com a ajuda de Deus, traremos todos para casa", se referindo aos reféns israelenses em Gaza,

Mais informações em instantes...

