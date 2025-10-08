Irã liberta ciclista franco-alemão acusado de espionagem

O Irã libertou um franco-alemão de 19 anos que foi detido na República Islâmica enquanto fazia uma viagem de bicicleta e acusado de espionagem, informou nesta quarta-feira (8) o ministro das Relações Exteriores da França.

"Lennart Monterlos está livre", afirmou Jean-Noël Barrot. Fontes francesas próximas ao caso indicaram que o jovem já está a caminho da França.

Monterlos foi detido em 16 de junho em Bandar Abbas, uma cidade no sul do Irã, no terceiro dia da breve guerra entre a República Islâmica e Israel.

Este entusiasta de esportes e viagens, filho de mãe alemã e pai francês, estava percorrendo o Irã sozinho em uma viagem de bicicleta da Europa até a Ásia.

O Poder Judiciário iraniano anunciou na segunda-feira que retiraria as acusações de espionagem contra ele.

Monterlos saiu da prisão no fim de semana e estava hospedado na embaixada francesa em Teerã enquanto aguardava a regularização para deixar a República Islâmica, informaram à AFP várias fontes próximas ao caso.

A França, que tem muitos outros cidadãos presos na República Islâmica, condenou a detenção de Monterlos por considerá-la arbitrária.

"Não esqueci de Cecile Kohler e Jacques Paris, e exigimos sua libertação imediata", acrescentou Barrot.

O casal francês, acusado de espionar para Israel, está detido no Irã há quase três anos e meio e enfrenta pena de morte.

Assim como outros países europeus, a França suspeita que o Irã esteja mantendo cidadãos ocidentais como reféns para negociar sua liberdade em troca de concessões, principalmente no que diz respeito aos seus planos nucleares e ao levantamento das sanções econômicas.

