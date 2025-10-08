IPC-S desacelera a 0,63% na 1ª quadri de outubro, após alta de 0,65% no fim de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,63% na primeira quadrissemana de outubro, após alta de 0,65% na quadrissemana anterior, no fim de setembro. Com isso, o índice acumula alta de 4,12% nos últimos 12 meses.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Neste levantamento, apenas o grupo Habitação registrou decréscimo em sua taxa de variação, saindo de alta de 2,13% na quarta quadrissemana de setembro para 1,62% na primeira quadrissemana de outubro.

Em contrapartida, cinco grupos registraram avanço nesta leitura: Alimentação (-0,18% para -0,05%), Vestuário (-0,17% para 0,14%), Educação, Leitura e Recreação (2,00% para 2,13%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,06% para 0,05%) e Transportes (0,30% para 0,40%)

Já os grupos Despesas Diversas e Comunicação repetiram a variação de -0,13% e 0,07%, respectivamente, registradas na última apuração.