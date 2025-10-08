Topo

Intoxicação por metanol: Brasil tem 24 casos confirmados em 3 Estados

São Paulo, 08

08/10/2025 20h33

O número de pessoas intoxicadas por metanol no País subiu para 24, segundo novo balanço apresentado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 8. Os casos foram confirmados em três Estados: São Paulo (20 casos), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).

Outras 235 ocorrências estão em investigação, a maioria concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

O número de óbitos confirmados pelo uso da substância aumentou para cinco - três a mais em relação ao último balanço -, todos registrados em municípios paulistas: três na capital, um em São Bernardo do Campo e outro em Osasco.

Outras 11 mortes também seguem em análise, sendo uma em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo e uma na Paraíba.

