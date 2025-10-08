Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

Topo

O governo indonésio reforçou os controles em uma zona industrial na ilha de Java, onde uma fonte de contaminação radioativa foi recentemente detectada, afetando um carregamento de camarões exportados para os Estados Unidos, informou um porta-voz nesta quarta-feira (8). 

A administração de saúde dos EUA anunciou em agosto que havia recolhido pacotes de camarão congelado importados da Indonésia após descobrir que estavam contaminados com o isótopo radioativo césio 137. 

Após o início de uma investigação, descobriu-se que a fonte de contaminação estava em uma área industrial em Cikande, 60 km a oeste de Jacarta. 

Pelo menos 22 instalações naquela área estão contaminadas, disse Bara Hasibuan, porta-voz da célula de crise criada pelo governo. 

"Estamos reforçando as restrições de circulação na área e continuamos as buscas para inspecionar a instalação onde a contaminação pode ter ocorrido", explicou. 

Funcionários da área e moradores próximos foram examinados por médicos e nove pessoas testaram positivo para césio 137, de acordo com Bara Hasibuan. 

O porta-voz afirmou que o governo indonésio imporá restrições à importação de sucata suspeita de ter causado a contaminação.

