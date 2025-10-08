Índices de Wall Street abrem em alta com comentários do Fed em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com os investidores aguardando novas pistas de autoridades do Federal Reserve sobre a trajetória da taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,10% na abertura, para 46.649,32 pontos. O S&P 500 ganhava 0,14%, a 6.723,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,28%, para 22.852,324 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)