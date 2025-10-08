Topo

Notícias

Índices de Wall Street abrem em alta com comentários do Fed em foco

08/10/2025 10h36

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com os investidores aguardando novas pistas de autoridades do Federal Reserve sobre a trajetória da taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,10% na abertura, para 46.649,32 pontos. O S&P 500 ganhava 0,14%, a 6.723,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,28%, para 22.852,324 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ex-chefe do FBI James Comey se declara 'não culpado' em caso impulsionado por Trump

Golpe do milho: como era esquema que deu prejuízo de R$ 120 milhões ao agro

Kim Kataguiri propõe emenda que autoriza Brasil a produzir bomba atômica

Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

Anec prevê embarque de até 7,1 mi de t de soja e 6,3 mi de t de milho em outubro

Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

LinkedIn informa Moraes que não reativará conta de Carla Zambelli

Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

PP afasta Fufuca após ministro se recusar a sair do governo Lula