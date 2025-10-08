Topo

Notícias

Índice de Commodities do Banco Central cai 0,04% em setembro ante agosto

Brasília

08/10/2025 15h39

Brasília, 8 - O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,04% em setembro na comparação com agosto, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities agropecuárias (-0,78%) e de energia (-0,14%), enquanto houve aumento em metálicas (2,80%).O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).Em dólares, o índice agregado avançou 1,44% em setembro, com altas no segmento agropecuário (0,68%), metálicas (4,33%) e energia (1,35%).O IC-Br medido em reais acumula baixa de 10,27% de janeiro a setembro deste ano, mas ainda cresce 4,10% em 12 meses. Os preços das commodities agropecuárias caem 11,46% no ano e sobem 4,83% em 12 meses; os de metais sobem 0,69% no ano e avançam 10,07% em 12 meses; e os de energia têm baixa de 16,73% no ano e queda de 6,20% em 12 meses.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

Produtores europeus de plásticos pedem ajuda às autoridades

Gari da madrugada é indiciado por estupro e feminicídio em Goiás

Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Macron "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", anuncia Presidência francesa

Governo mantém empresa fora da lista suja após recurso de João Paulo Cunha

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana