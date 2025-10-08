Topo

Notícias

Indicador da Ceagesp de preços sobe 4% em setembro; no ano há queda de 2,5%

São Paulo

08/10/2025 17h26

São Paulo, 8 - O índice de preços Ceagesp registrou alta de 4,06% em setembro, ante alta de 1,15% no mês anterior. "No mesmo período do ano passado, o índice havia apresentado alta de 2,69%. Com o resultado obtido, acumula queda de 2,46% no ano e alta de 2,30% em 12 meses", disse a Ceagesp em nota. O setor de frutas subiu 9,67% ante agosto. Acumula queda de 2,80% no ano e alta de 3,63% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de limão Taiti (+42,10%) e do maracujá azedo (+41,13%). As principais quedas ocorreram nos preços de morango (-31,55%) e da melancia (-14,86%). "O setor de frutas foi o que mais contribuiu para a alta de preços (Inflação IP-Ceagesp) de setembro, com 73% dos produtos apresentando alta, sendo determinantes para este cenário fatores de sazonalidade e restrição no volume de oferta", destacou a empresa. O setor de legumes caiu 11,22%, acumulando alta de 19,85% no ano e de 19,90% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de maxixe (-40,81%) e vagem macarrão (-38,52%). As principais altas ocorreram nos preços de batata doce rosda (+38,51%) e tomate caqui (+35,47%).O setor de verduras caiu 7,86%, acumulando retração de 13,57% no ano e alta de 10,26% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de coentro (54,81%) e espinafre (17,27%). As principais altas ocorreram nos preços de salsa (66,93%) e brócolis (8,88%).O setor de diversos cedeu 4,52%, acumulando recuo de 17,70% no ano e de 26,36% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de coco seco (18,59%) e da cebola nacional (13,48%). As principais altas ocorreram nos preços de batata escovada (+12,08%) e amendoim com pele (3,68%).O setor de pescados subiu 0,55%, acumulando queda de 6,50% no ano e de 3,20% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de sardinha Lages (125,00%) e anchovas (25,83%). As principais quedas ocorreram nos preços de cavalinha (12,18%) e namorado (9,49%).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Misturar votação da MP da taxação de investimentos com eleição é pobreza de espírito, diz Lula

Indicador da Ceagesp de preços sobe 4% em setembro; no ano há queda de 2,5%

Vice-governador de SP diz que Tarcísio pode atender pedido para candidatura à Presidência

Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

Produtores europeus de plásticos pedem ajuda às autoridades

Gari da madrugada é indiciado por estupro e feminicídio em Goiás

Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Alemanha acaba com a naturalização em apenas 3 anos

Espanha suspende venda de armas e munições a Israel

Macron "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", anuncia Presidência francesa