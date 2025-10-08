Indicador da Ceagesp de preços sobe 4% em setembro; no ano há queda de 2,5%

São Paulo, 8 - O índice de preços Ceagesp registrou alta de 4,06% em setembro, ante alta de 1,15% no mês anterior. "No mesmo período do ano passado, o índice havia apresentado alta de 2,69%. Com o resultado obtido, acumula queda de 2,46% no ano e alta de 2,30% em 12 meses", disse a Ceagesp em nota. O setor de frutas subiu 9,67% ante agosto. Acumula queda de 2,80% no ano e alta de 3,63% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de limão Taiti (+42,10%) e do maracujá azedo (+41,13%). As principais quedas ocorreram nos preços de morango (-31,55%) e da melancia (-14,86%). "O setor de frutas foi o que mais contribuiu para a alta de preços (Inflação IP-Ceagesp) de setembro, com 73% dos produtos apresentando alta, sendo determinantes para este cenário fatores de sazonalidade e restrição no volume de oferta", destacou a empresa. O setor de legumes caiu 11,22%, acumulando alta de 19,85% no ano e de 19,90% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de maxixe (-40,81%) e vagem macarrão (-38,52%). As principais altas ocorreram nos preços de batata doce rosda (+38,51%) e tomate caqui (+35,47%).O setor de verduras caiu 7,86%, acumulando retração de 13,57% no ano e alta de 10,26% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de coentro (54,81%) e espinafre (17,27%). As principais altas ocorreram nos preços de salsa (66,93%) e brócolis (8,88%).O setor de diversos cedeu 4,52%, acumulando recuo de 17,70% no ano e de 26,36% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços de coco seco (18,59%) e da cebola nacional (13,48%). As principais altas ocorreram nos preços de batata escovada (+12,08%) e amendoim com pele (3,68%).O setor de pescados subiu 0,55%, acumulando queda de 6,50% no ano e de 3,20% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de sardinha Lages (125,00%) e anchovas (25,83%). As principais quedas ocorreram nos preços de cavalinha (12,18%) e namorado (9,49%).