Ex-secretário: shutdown traz dúvida sobre início de negociação com Brasil

O impasse causado pelo shutdown nos Estados Unidos traz incerteza sobre a data para o início das negociações comerciais com o Brasil, avalia Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Hoje, tentando algumas informações do Departamento de Estado norte-americano, aqui, não há nenhuma data, hoje, marcada para início, inclusive para a conversa entre, inicialmente, o Mauro Vieira e o Rubio.

E, para falar a verdade, há muita incerteza por conta do shutdown. O governo norte-americano realmente está bem parado.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

O ex-secretário detalha que, além do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, as negociações devem ser conduzidas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Agora o que se espera também, sem muita pressa do lado do governo brasileiro, é que se inicie uma negociação que terá do lado brasileiro, mandatados pelo Lula, o Alckmin, o Haddad e o Mauro Vieira, do Itamaraty. E do lado americano, a princípio, o Marco Rubio. É nesse ponto que estamos.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

Barral destaca a necessidade para a agilidade nessas conversas, já que diversos setores dependem da redução tarifária para evitar prejuízos maiores.



O Brasil poderia ter um pouco mais de pressa, até porque vários setores brasileiros estão afetados e só terão alternativa a redução tarifária da negociação bilateral.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

