Ibovespa fecha em alta em dia de ajustes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, em meio a ajustes, após cair em quatro dos cinco primeiros pregões de outubro, com Petrobras freando uma recuperação mais robusta do índice, apesar do avanço do petróleo no exterior.

O cenário fiscal brasileiro também refreou os ânimos, com governo e aliados correndo contra o tempo para aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado a medida provisória que trata da taxação de aplicações financeiras -- ou ela perderá a validade.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,47%, a 142.015,25 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo chegado a 142.385,02 pontos na máxima e 141.356,43 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$17,5 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)