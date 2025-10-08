Topo

Ibovespa ensaia recuperação com endosso externo e MP no radar

08/10/2025 10h10

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava na abertura dos negócios desta quarta-feira, acompanhando o viés de praças acionárias no exterior e buscando uma recuperação após queda em quatro dos cinco primeiros pregões de outubro.

Investidores na B3 também monitoram a tramitação da medida provisória que trata da taxação de aplicações financeiras, que precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado nesta quarta-feira para não perder a validade.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,24%, a 141.700,58 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, avançava 0,34%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)

