Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubro

08/10/2025 10h57

Hong Kong registrou, nesta quarta-feira (8), seu quarto dia de "calor intenso" em outubro, com temperaturas iguais ou superiores a 33 ºC, um recorde, segundo sua agência meteorológica. 

Este mês de outubro registrou "o maior número de dias de calor intenso desde o início dos registros em 1884", indicou o Observatório de Hong Kong. A agência havia registrado três "dias de calor intenso" em outubro de 2023. 

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano causam fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo. 

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no planeta, coroando uma década "extraordinária de temperaturas recordes", segundo a ONU.

