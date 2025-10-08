Topo

Notícias

Homem que atacou sinagoga no Reino Unido disse agir em nome do Estado Islâmico

08/10/2025 13h06

LONDRES (Reuters) - O homem que atacou uma sinagoga no norte da Inglaterra na semana passada, provocando a morte de dois fiéis judeus, ligou para a polícia para dizer que estava agindo em nome do Estado Islâmico, informou a polícia antiterrorismo nesta quarta-feira.

Jihad Al-Shamie, um cidadão britânico de 35 anos de ascendência síria, fez a ligação após dirigir um carro contra pedestres e atacar pessoas com uma faca na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, no distrito de Crumpsall, segundo reportagens que citaram a polícia.

Policiais armados atiraram em Al-Shamie e o mataram no local. A polícia informou mais tarde que atirou acidentalmente em uma das duas vítimas mortas no ataque.

Um porta-voz do Policiamento Antiterrorista do Noroeste afirmou que, durante os estágios iniciais do ataque, Al-Shamie fez uma ligação para os policiais para declarar um juramento de lealdade ao Estado Islâmico.

Na semana passada, o chefe do Policiamento Antiterrorismo do Reino Unido, Laurence Taylor, disse que as autoridades acreditavam que Al-Shamie poderia ter sido influenciado pela ideologia islâmica extrema, mas que estabelecer todos os detalhes provavelmente levaria tempo.

O agressor não era conhecido anteriormente pela polícia antiterrorismo, mas ele tinha antecedentes criminais e havia sido preso recentemente por estupro, antes de ser libertado sob fiança, disse Taylor.

(Reportagem de Michael Holden e Sam Tabahriti)

