Homem é preso por incêndio mortal em Los Angeles em janeiro

08/10/2025 13h43

Um homem foi preso sob suspeita de iniciar um incêndio mortal que atingiu uma luxuosa comunidade costeira no sul da Califórnia em janeiro, informaram as autoridades americanas nesta quarta-feira (8). 

Jonathan Rinderknecht, de 29 anos, foi preso na Flórida, no leste do país, e as autoridades planejam acusá-lo de envolvimento no incêndio que matou uma dúzia de pessoas e incendiou milhares de estruturas na comunidade de Pacific Palisades, em Los Angeles. 

"A investigação alega que a imprudência de um único indivíduo causou o pior incêndio já visto em Los Angeles, causando mortes e destruição generalizada em Pacific Palisades", disse o promotor dos EUA, Bill Essayli.

