Topo

Notícias

Homem é detido por incêndio letal em Los Angeles em janeiro

08/10/2025 14h36

Um homem foi detido sob suspeita de ter iniciado um incêndio letal que, em janeiro, devastou uma luxuosa comunidade costeira no sul da Califórnia, informaram as autoridades americanas nesta quarta-feira (8).

Jonathan Rinderknecht, 29 anos, foi preso na terça-feira na Flórida, no leste do país, e deve comparecer ao tribunal para responder a acusações de destruição de propriedades por incêndio, em conexão com o incêndio que matou uma dúzia de pessoas e carbonizou milhares de estruturas em Pacific Palisades, em Los Angeles.

"A investigação sustenta que a irresponsabilidade de uma única pessoa causou o pior incêndio que Los Angeles já viu, provocando mortes e ampla destruição em Pacific Palisades", disse o procurador Bill Essayli.

De acordo com as investigações, o incêndio que devastou Pacific Palisades foi uma continuação de outro incêndio que assolou a região em 1º de janeiro e foi batizado de Lachman.

Rinderknecht, que trabalhava na noite de 31 de dezembro como motorista da Uber, teria deixado um passageiro em Pacific Palisades naquela noite e, em seguida, teria dirigido por uma estrada cercada por vegetação densa, onde as autoridades acreditam que ele ateou fogo.

"Embora os bombeiros tenham rapidamente controlado o incêndio Lachman, o fogo continuou a arder de forma subterrânea e oculta dentro da estrutura das raízes da densa vegetação", afirmou a Procuradoria.

Uma semana depois, as chamas se alastraram em Pacific Palisades, obrigando milhares de pessoas a fugir e reduzindo a cinzas comunidades inteiras neste enclave nas montanhas à beira-mar.

As chamas chegaram até a vizinha Malibu, com mansões luxuosas na costa californiana.

Rinderknecht já foi morador do bairro, disse Essayli. No celular dele, as autoridades encontraram imagens geradas por IA mostrando uma cidade em chamas.

pr/mar/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Cozinha aberta, estilo rústico e Michelin: como é o restaurante de Fogaça

Homem é detido por incêndio letal em Los Angeles em janeiro

Lula e Tarcísio antecipam disputa eleitoral, contatam deputados e medem forças em MP do IOF

Por que a mulher mais poderosa da União Europeia está sob pressão

Crianças haitianas deslocadas pela violência quase dobram em um ano, diz Unicef

Genial/Quaest: Lula recupera apoio entre mulheres, nordestinos e católicos

Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber barbeiro em casa

Desabamento de teto de restaurante de Henrique Fogaça na Bela Vista deixa feridos

Europa x China: quem vai vencer a corrida pelo mercado de veículos elétricos?

Autores do atentado fracassado contra Kirchner condenados a 10 e 8 anos de prisão

Comissão Europeia proíbe o uso do termo 'carne vegetariana'