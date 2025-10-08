Hamas pede que Trump obrigue Israel a cumprir acordo de paz
Logo após o anúncio do acordo para paz em Gaza, o Hamas exigiu que a comunidade internacional pressione Israel a cumprir o combinado. Detalhes do acordo não foram esclarecidos ainda.
O que aconteceu
Hamas falou sobre a decisão, a entrada de ajuda humanitária e uma troca de prisioneiros. O movimento extremista agradeceu a todos os países que participaram da negociação, em carta publicada no Telegram.
Apelamos ao Presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado.
Carta do Hamas
Presidente dos EUA disse que "todas as partes serão tratadas com justiça". "Grande dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este Evento Histórico e Sem Precedentes acontecesse".
Donald Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e disse que Israel vai retirar tropas. Além disso, o norte-americano afirmou que "todos os reféns serão libertados".
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que convocará governo para aprovar termos. Em publicação no Telegram, ele completou: "Um grande dia para Israel. Convocarei o governo amanhã para ratificar o acordo e trazer todos os nossos preciosos reféns para casa".
Agradeço aos heroicos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança cuja coragem e sacrifício nos trouxeram até este dia. Agradeço do fundo do coração ao Presidente Trump e à sua equipe por seu compromisso com esta missão sagrada de libertar nossos reféns. Com a ajuda de Deus, juntos continuaremos a alcançar todos os nossos objetivos e a expandir a paz com nossos vizinhos.
Benjamin Netanyahu
Mediador do Qatar disse que detalhes do acordo serão anunciados posteriormente. "Os mediadores anunciam que hoje à noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados posteriormente", escreveu Majed Al Ansari, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.
20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.
Trump pode ir ao Oriente Médio
Mais cedo nesta quarta-feira, Trump falou sobre a possibilidade de paz no Oriente Médio e disse que poderia viajar para a região. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", declarou aos jornalistas na Casa Branca.
Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo. As negociações estão indo bem, lidando com o Hamas e muitos outros países. Nada parecido aconteceu antes. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde do que no sábado à noite, mas essa parece ser a nossa agenda.
Donald Trump