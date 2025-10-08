Hamas e Israel retomam debates por paz em Gaza com EUA, Qatar e Turquia
Representantes de Israel e do Hamas retomam hoje o terceiro dia de reunião que pode selar o acordo de paz para encerrar a guerra em Gaza após dois anos de conflito.
O que aconteceu
Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar se juntam hoje aos debates que ocorrem em Sharm el-Sheikh, no Egito. Os países enviaram representantes para integrar as conversas em busca de soluções para o enclave.
Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz e o fim da guerra. O presidente Donald Trump sugeriu um cessar-fogo em 20 pontos e que foi inicialmente acatado por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.
Qatar enviou o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahan Al Thani para participar dos debates. Em nota, o país ressaltou atuar como mediador em prol de "alcançar um acordo que ponha fim à catastrófica guerra na Faixa de Gaza".
Delegação turca é liderada pelo chefe dos serviços de inteligência do país, Ibrahim Kalin. Turquia é um país que mantém relações estreitas com o Hamas e se recusa a classificar o grupo como "terrorista", a exemplo da maioria dos países ocidentais.
A primeira reunião no Egito ocorreu na segunda-feira. Entretanto, até o momento, os dois lados não bateram o martelo sobre um consenso para o fim da guerra.
Trump disse estar otimista pelo fim da guerra. O presidente norte-americano admitiu que há anos os dois lados tentam chegar a um acordo sem sucesso, mas ressaltou que, agora, o Hamas "está aceitando ceder em coisas muito importantes" para a resolução do conflito.
20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.
Israel vê 'dias cruciais'; Hamas lista exigências
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito está em "dias cruciais" para a tomada de decisões. Ontem, quando a guerra completou dois anos, o premiê também frisou que continuará "a agir para alcançar todos os objetos da guerra", como, por exemplo, "a eliminação do regime do Hamas".
Israel também manteve bombardeios a Gaza. As Forças de Defesa do país confirmaram a realização de operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino ontem. O governo israelense também exige a libertação imediata de todos os reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023.
Hamas, por sua vez, divulgou quais são as suas condições para aceitar o acordo proposto pelos EUA. O porta-voz do grupo extremista, Fawzi Barhoum, disse que sua delegação busca "superar todos os obstáculos" para um acordo que atenda às "aspirações do povo de Gaza".
O Hamas listou suas principais exigências. Dentre elas estão:
- Um cessar-fogo permanente e abrangente;
- A retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza;
- A entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência;
- O retorno dos deslocados às suas casas;
- O início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas;
- Um acordo justo de troca de prisioneiros.
Apesar da sinalização, Barhoum acusou Israel de tentar "obstruir e frustrar" a atual rodada de negociações. "Apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra de extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória", completou.