Hamas e Israel retomam debates por paz em Gaza com EUA, Qatar e Turquia

Representantes de Israel e do Hamas retomam hoje o terceiro dia de reunião que pode selar o acordo de paz para encerrar a guerra em Gaza após dois anos de conflito.

O que aconteceu

Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar se juntam hoje aos debates que ocorrem em Sharm el-Sheikh, no Egito. Os países enviaram representantes para integrar as conversas em busca de soluções para o enclave.

Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz e o fim da guerra. O presidente Donald Trump sugeriu um cessar-fogo em 20 pontos e que foi inicialmente acatado por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.

Qatar enviou o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahan Al Thani para participar dos debates. Em nota, o país ressaltou atuar como mediador em prol de "alcançar um acordo que ponha fim à catastrófica guerra na Faixa de Gaza".

Delegação turca é liderada pelo chefe dos serviços de inteligência do país, Ibrahim Kalin. Turquia é um país que mantém relações estreitas com o Hamas e se recusa a classificar o grupo como "terrorista", a exemplo da maioria dos países ocidentais.

A primeira reunião no Egito ocorreu na segunda-feira. Entretanto, até o momento, os dois lados não bateram o martelo sobre um consenso para o fim da guerra.

Trump disse estar otimista pelo fim da guerra. O presidente norte-americano admitiu que há anos os dois lados tentam chegar a um acordo sem sucesso, mas ressaltou que, agora, o Hamas "está aceitando ceder em coisas muito importantes" para a resolução do conflito.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

Israel vê 'dias cruciais'; Hamas lista exigências

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito está em "dias cruciais" para a tomada de decisões. Ontem, quando a guerra completou dois anos, o premiê também frisou que continuará "a agir para alcançar todos os objetos da guerra", como, por exemplo, "a eliminação do regime do Hamas".

Pessoas se reúnem no local do Festival Nova, em Reim, no sul de Israel, no segundo aniversário dos ataques de 7 de outubro Imagem: JOHN WESSELS / AFP

Israel também manteve bombardeios a Gaza. As Forças de Defesa do país confirmaram a realização de operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino ontem. O governo israelense também exige a libertação imediata de todos os reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023.

Hamas, por sua vez, divulgou quais são as suas condições para aceitar o acordo proposto pelos EUA. O porta-voz do grupo extremista, Fawzi Barhoum, disse que sua delegação busca "superar todos os obstáculos" para um acordo que atenda às "aspirações do povo de Gaza".

O Hamas listou suas principais exigências. Dentre elas estão:

Um cessar-fogo permanente e abrangente; A retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza; A entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência; O retorno dos deslocados às suas casas; O início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas; Um acordo justo de troca de prisioneiros.

Apesar da sinalização, Barhoum acusou Israel de tentar "obstruir e frustrar" a atual rodada de negociações. "Apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra de extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória", completou.