Hamas diz que chegou a um acordo em Gaza e pede que Israel garanta sua implementação

08/10/2025 20h40

(Reuters) - O Hamas disse na quinta-feira (horário local, ainda quarta-feira em Brasília) que chegou a um acordo para encerrar a guerra em Gaza após conversas em torno da proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui a retirada israelense do enclave e a troca de reféns e prisioneiros.

O Hamas pediu a Trump e aos Estados garantidores que assegurem que Israel implemente totalmente o cessar-fogo, acrescentou o grupo em um comunicado.

(Reportagem de Enas Alashray e Hatem Maher no Cairo)

