Topo

Notícias

Haddad: governo só está querendo que acordo seja cumprido com MP alternativa ao IOF

Brasília

08/10/2025 17h39

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo somente quer que seja cumprido o acordo que foi feito quanto à Medida Provisória 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta pelo Congresso.

Haddad disse que o acordo é justo e que foram feitas concessões mútuas.

O ministro afirmou que é natural que "forças que atuam na sociedade e grupos de interesse" se façam presentes na discussão, mas enfatizou, na sequência, que "aqueles que querem desorganizar o Orçamento, como fizeram em 2022, com finalidade eleitoral, vão se equivocar pela segunda vez".

Esse mesmo grupo teria fracassado ao adotar a estratégia de "liberar geral" em 2022, para tentar fazer "o que não era correto", ainda segundo Haddad.

"Eles estão, de novo, querendo desorganizar as contas públicas, trocando os sinais. [...]. Eu penso que se for essa a intenção, isso também não vai lograr êxito", disse o ministro da Fazenda. "Você tentar desorganizar, descumprir acordo na política, lutar contra o País para preservar privilégios, é uma coisa que não vai conduzir a um bom lugar."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo

Colômbia vence África do Sul (3-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas do Mundial Sub-20

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula