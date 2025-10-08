Haddad esperava reforço de caixa, e Câmara aprovou pauta-bomba

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

A Câmara deixou de votar ontem uma MP (Medida Provisória) que reforçava o caixa do governo em R$ 17 bilhões. No lugar, aprovou uma pauta-bomba que cria R$ 21 bilhões em despesas para as prefeituras até 2030.

O que aconteceu

Câmara priorizou PEC dos funcionários do SUS. Por se tratar de uma emenda à Constituição, a proposta exige mais votos e precisa ser aprovada em dois turnos. A MP não precisa, e não ter avançado mostra o que foi priorizado pelos deputados.

PEC cria regime de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), o impacto fiscal pode chegar a R$ 21,2 bilhões até 2030.

PEC também não indica de onde virá o dinheiro para cobrir as despesas. A situação afronta a legislação que obriga que seja apontada qual será a fonte financiadora para criação de novas despesas.

Por ser PEC, a proposta segue para o Senado, que pode ajudar Haddad. Ele tem sido mais resistente a pautas que prejudicam o caixa e existe a expectativa de tramitação mais difícil.

Derrota na pauta-bomba foi seguida de fracasso em aprovar a MP que reforçava o caixa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou destravar a MP 1.303 e se empenhou pessoalmente em reuniões com a cúpula do Congresso.

Haddad se reuniu no almoço com Hugo Motta (Republicanos-PB) presidente da Câmara. Depois, foi ao Senado articular com o presidente Davi Alcolumbre (União-AP).

Antes, havia conseguido a aprovação da proposta na comissão mista por margem apertada: um voto. Ainda assim, o texto só passou após alterações que diminuíram a expectativa de arrecadação para R$ 17 bilhões. Os cálculos originais eram de R$ 20 bilhões.

Hoje é o último dia para a MP ser aprovada no Congresso. Apesar da dedicação do ministro e da base do governo, ainda não há consenso e a proposta perde validade se não virar lei até às 23h59.

Medida provisória criaria regras de tributação sobre aplicações financeiras e bets. Ela foi publicada como alternativa arrecadatória depois de o governo enfrentar resistência ao decreto de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Não houve acordo em dois pontos em relação à MP. A alíquota de Imposto de Renda sobre uma forma de distribuir lucros ia subir de 15% para 20%. Hoje, o percentual foi alterado para 18%.

Outro ponto alterado foi o tributo sobre aplicações financeiras. Houve aumento de 0,5 ponto percentual passando de 17,5% para 18%.

As duas mudanças exigiram novas negociações entre os deputados. Houve reclamações do setor financeiro e a votação ficou para esta quarta-feira, data limite.

Caso a MP não seja votada hoje, o governo perde esta fonte de renda. A situação criaria um rombo no caixa de Haddad e o governo corre para aprovar na Câmara, Senado e Lula sancionar a proposta ainda nesta quarta.