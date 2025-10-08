Topo

Notícias

Gripe aviária: Agricultura prorroga estado de emergência zoossanitária por 180 dias

Brasília

08/10/2025 08h57

O Ministério da Agricultura prorrogou por 180 dias o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em virtude da detecção de gripe aviária em aves silvestres no País. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O estado de emergência em decorrência da H5N1 em aves no País foi decretado inicialmente em 22 de maio de 2023, também por 180 dias, mas vem sendo estendido sucessivamente. A última prorrogação foi feita em 4 de abril deste ano.

O Brasil está livre de gripe aviária em plantel comercial desde o fim de junho. No total, o País já registrou 185 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 172 em aves silvestres), 12 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial.

Até o momento, apenas um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) foi confirmado em maior em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - foco já encerrado. Os dados constam na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Inside Gaza': o dia a dia dos jornalistas da AFP em Gaza

UE detalha como protegerá agricultores europeus no acordo com o Mercosul

Ataque de junta de Mianmar deixa ao menos 20 mortos em meio a guerra aérea

Premiê interino da França mostra-se esperançoso sobre orçamento, vê eleição antecipada menos provável

Lula sanciona lei que aumenta pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idade

Lula edita decreto com Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Energias solar e eólica demonstram avanço notável em 2025

Falta de financiamento agrava risco de fome na Somália

Queda populacional de formigas em Fiji indica apocalipse global de insetos

PF prende 37 e resgata vítimas em operação contra abuso sexual de crianças