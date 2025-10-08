Topo

Notícias

Governo quer cumprir superávit primário ano que vem e favorecer queda de juros, diz Zarattini

Brasília, 08

08/10/2025 18h27

O relator da Medida Provisória alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou nesta quarta-feira, 8, que seu parecer sobre o tema "teria todas as condições de ser aprovado". Segundo o deputado, houve acordo durante a construção do relatório, que foi "sabotado". "Negociaram conosco e depois tiraram o time de campo. Então, nós vamos defender essa proposta, esse acordo que foi feito, que está no texto que foi aprovado ontem por 13 votos a 12", pontuou.

O deputado defendeu seu relatório e a MP argumentando que o governo Luiz Inácio Lula da Silva quer cumprir superávit primário no ano que vem e favorecer queda de juros. "Essa conversa de que o governo vai ter 20 bilhões a mais para gastar é conversa mole. Porque todo mundo sabe que o limite de gastos é dado pelo arcabouço. O que o governo quer com esses recursos é poder atender o que está na LDO, que é cumprir o superávit primário no ano que vem, e com isso favorecer a queda de juros no Brasil, que nós queremos que baixe, porque são excessivos", indicou.

Zarattini fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, segundo ele, teria "abandonado" o Palácio dos Bandeirantes para se candidatar à Presidência. "Acordo foi sabotado pelos presidentes de partido e pelo governador Tarcísio, que não quer saber em governar, quer saber só da sua candidatura a presidente da República".

A indicação ocorreu quando o relator agradecia o correligionário de Tarcísio, o presidente da Câmara, Hugo Motta - "uma pessoa que foi a todo momento transparente nas negociações e cumpridor de acordo".

O deputado ainda foi questionado sobre a alegação, da Frente Parlamentar da Agropecuária, de que o grupo não teria se comprometido a apoiar o texto. O relator citou reivindicações da Frente Parlamentar que foram atendidas e bradou, sobre a alegação de que não havia acordo: "Precisam dizer isso na minha cara".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo

Colômbia vence África do Sul (3-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas do Mundial Sub-20

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula