Topo

Notícias

Governo cobra R$ 478 mi do Auxílio Emergencial; SP lidera lista por recebimento indevido

São Paulo, 08

08/10/2025 17h11

O governo federal está cobrando a devolução de R$ 478 milhões pagos indevidamente por meio do Auxílio Emergencial, criado durante a pandemia de Covid-19. Ao todo, mais de 177,4 mil famílias foram notificadas por receberem o benefício de forma irregular.

São Paulo lidera o ranking nacional, com 55,2 mil famílias notificadas. Em seguida aparecem Minas Gerais (21,1 mil), Rio de Janeiro (13,26 mil) e Paraná (13,25 mil).

As notificações estão sendo enviadas desde março pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por diferentes canais, como SMS, e-mail, WhatsApp e pelo aplicativo Notifica. Os casos priorizados são os que envolvem maiores valores recebidos ou maior capacidade de pagamento, conforme critérios do Decreto nº 10.990/2022.

A devolução é exigida de beneficiários que apresentaram inconsistências no cadastro, como:

Vínculo formal de emprego;

Recebimento de aposentadoria ou outro benefício previdenciário;

Renda familiar superior ao limite permitido para acesso ao auxílio.

O pagamento deve ser feito por meio da plataforma Vejae, via sistema PagTesouro, com opções de Pix, cartão de crédito ou boleto. O prazo para regularização é de 60 dias após o recebimento da notificação.

O valor pode ser parcelado em até 60 vezes, sem cobrança de juros ou multa, com parcela mínima de R$ 50.

Em nota, o ministério informou que não serão cobradas pessoas em situação de vulnerabilidade social, como:

Beneficiários do Bolsa Família;

Inscritos no Cadastro Único;

Famílias que receberam menos de R$ 1,8 mil;

Famílias com renda per capita de até dois salários mínimos ou renda total de até três salários mínimos.

"A devolução dos valores ocorre quando há confirmação de irregularidades como vínculo empregatício formal, recebimento de benefício previdenciário ou renda acima do limite legal", informou o ministério.

O não pagamento dentro do prazo pode levar à inscrição do CPF na Dívida Ativa da União, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), além da negativação em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC.

O MDS também alertou que não envia links nem boletos por e-mail, SMS ou WhatsApp. Os cidadãos devem consultar a situação exclusivamente pelos canais oficiais do governo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

Macron vai nomear novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas

Ratcliffe dá a Amorim 'três anos' para ter sucesso no Manchester United

Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

Governo exonera Sabino, Fufuca e Silvio Costa Filho para votação da MP do IOF

Sem dinheiro suficiente, ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP