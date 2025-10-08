Topo

Glencore recebe resgate governamental de US$ 395 milhões para fundição e refinaria na Austrália

08/10/2025

A Glencore receberá um resgate governamental avaliado em até 600 milhões de dólares australianos, equivalente a US$ 395 milhões, para manter sua fundição de cobre em Mount Isa e a refinaria em Townsville, ambos no estado de Queensland, na Austrália, abertas pelos próximos três anos.

A gigante anglo-suíça de commodities tem perdido dinheiro com a fundição e a refinaria devido a um excesso de capacidade de fundição liderado pela China e aos altos custos de energia na Austrália, alertando as autoridades que fecharia as operações sem o apoio do governo.

O acordo foi montado enquanto os formuladores de políticas ocidentais se preocupam com o domínio chinês na produção de muitos minerais essenciais para as tecnologias modernas e necessidades militares.

"A competição no mercado global de fundição de cobre é feroz e não é um campo de jogo nivelado, com vários países buscando garantir posições de mercado substanciais", disse Troy Wilson, diretor de operações interino do negócio de metais da Glencore na Austrália.

Wilson afirmou que o acordo de resgate fornece "uma tábua de salvação de curto prazo".

Por volta das 8h50 (de Brasília), as ações da Glencore subiam 0,95% na bolsa de Londres.

*Com informações da Dow Jones Newswires

