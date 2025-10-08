Topo

Notícias

Gleisi: Ficou claro que pequena parcela muito rica do País não quer perder privilégios

Brasília, 08

08/10/2025 19h20

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira, 8, que "ficou claro que a pequena parcela muito rica do País não admite que seus privilégios sejam tocados". A crítica da ministra foi feita por causa da derrota sofrida pelo Palácio do Planalto na medida provisória com medidas de arrecadação e contenção de despesas para compensar recuos no aumento de IOF promovido pelo governo.

Gleisi direcionou o ataque ao que chamou de "parcela muito rica do País". Não mencionou, em nenhum momento, o Congresso, partidos ou políticos específicos.

"Hoje ficou claro que a pequena parcela muito rica do País não admite que seus privilégios sejam tocados. Não querem pagar impostos como a maioria dos cidadãos. E não querem que o governo tenha recursos para investir em políticas para a população. Quem votou na Câmara para derrubar a MP que taxava os super ricos votou contra o país e o povo", disse a ministra em publicação na rede social X.

Mais cedo nesta quarta-feira, integrantes do PT culparam, explicitamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além dos presidentes do PP, Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antônio Rueda. Disseram que foi graças à articulação deles que o governo enfrentava dificuldades para aprovar a MP.

A crítica feita por Gleisi foi em outra direção. Segue o discurso dos mais ricos contra os mais pobres, feito pelo governo há alguns meses justamente quando começou a se discutir o aumento do IOF. À época, o governo obteve vitórias nas redes sociais com essa narrativa, mesmo que, na prática, a classe média fosse impactada com o aumento do IOF, e não só os mais ricos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza

Israel e Hamas concordaram com troca de prisioneiros por reféns e entrada de ajuda, dizem mediadores

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 16 milhões; confira dezenas sorteadas

Com prêmio acumulado de R$ 2,5 milhões, veja números sorteados da Lotomania

MPF denuncia CSN e Harsco por poluição em Volta Redonda -

Trump diz que Israel e Hamas assinaram acordo sobre Gaza

Catar confirma 'acordo alcançado' para 1ª fase de cessar-fogo em Gaza

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 28,4 milhões; confira dezenas

Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

Eduardo Braga: Câmara e Senado terão entre 10 a 14 dias para votar MP do setor elétrico

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 172 milhões; veja números e trevos