Topo

Notícias

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

São Paulo, 08

08/10/2025 16h43

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes defendeu nesta quarta-feira, 8, a aprovação da PEC da Segurança Pública, que classificou como uma "resposta estrutural" ao crime. O decano da Corte falou sobre o tema em seminário sobre segurança pública do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), de que é co-fundador, em Brasília.

"(A PEC) busca modernizar a estrutura constitucional da segurança pública no País, fortalecendo a atuação integrada das forças de segurança e utilizando a cooperação no combate ao crime organizado", afirmou. O projeto foi apresentado pelo governo Lula ao Congresso Nacional em abril e tramita na Câmara dos Deputados.

Segundo o ministro, a sofisticação e a internacionalização de organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) exigem uma resposta de longo prazo por parte do Estado brasileiro.

"Recentes operações da Polícia Federal têm mostrado, para a nossa preocupação, o avanço do PCC, que vem se camuflando na economia formal e se infiltrando em instituições do Estado. Isso coloca outro dispositivo para o Estado no trabalho de desarticulação das organizações criminosas", disse.

Gilmar Mendes afirmou que as organizações "transitam entre a economia legal e ilegal" e citou o uso de postos de combustíveis e exploração de jogos de azar para lavar dinheiro.

O ministro reconheceu que a proposta do governo federal para a área da segurança pública provoca debates sobre a autonomia dos Estados, mas considera que o ponto não deve atrasar a tramitação da PEC. "Nossas instituições devem encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de coordenação nacional e o respeito às especificidades e autonomias locais", disse.

O decano do STF também criticou soluções "populistas" para o enfrentamento do crime, que "sequestraram" a pauta da segurança pública. "Políticos populistas movidos por discursos demagógicos que prometem a uma população assombrada soluções mágicas totalmente desconectadas de evidências, de resultados e da nossa sistemática constitucional", afirmou.

"É fundamental que o Estado brasileiro enfrente seriamente essa questão, porque, nesse campo, bravatas, improvisos, retórica populista e busca por soluções fáceis custam vidas", completou.

A PEC da Segurança Pública é uma das principais pautas do governo Lula. Ela foi enviada ao Congresso Nacional em abril e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados em julho. No início de setembro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apontou Mendonça Filho (União-PE) como relator do projeto.

Ele é debatido em comissão especial presidida pelo deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA). O colegiado avaliará possíveis alterações no texto antes que ele possa seguir para o plenário da Casa.

Entre os principais pontos da redação atual da proposta, estão a ampliação das atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a inclusão na Constituição do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e fundos nacionais de financiamento do setor.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana

Vídeo mostra funcionários correndo após estrutura do restaurante Jamile desabar em SP

'Não é hora de mudar de presidente': após pedir demissão, premiê francês defende permanência de Macron

Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

TCU determina fiscalizar atuação de órgãos públicos para prevenir adulteração em bebidas

A "luta pela sobrevivência" das crianças no Haiti

STF suspende julgamento da Ferrogrão; placar está em 2 a 0 para liberar projeto

Com 2 votos a favor, STF adia julgamento de lei que viabiliza a Ferrogrão

Tribunal argentino condena agressores da ex-presidente Cristina Kirchner por tentativa de assassinato