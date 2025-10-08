Genial/Quaest: 79% são favoráveis à isenção do IR e 64% concordam na compensação por mais ricos

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, aponta que 79% dos entrevistados são favoráveis à isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, enquanto 64% concordam em aumentar o imposto cobrado dos mais ricos para compensar a perda de arrecadação com a medida.

Por outro lado, 17% declararam ser contra a isenção e 29% discordam da tentativa de aumentar o imposto pago pelos mais ricos a título de compensação.

A isenção do IR foi proposta pelo governo Lula e aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada. Agora está em análise no Senado Federal. Além da isenção total, o texto prevê a desoneração parcial de quem recebe até R$ 7.350 e a cobrança de uma alíquota mínima para quem ganha mais de R$ 50 mil mensais.

O apoio ao projeto cresceu em comparação a julho, último mês em que a Quaest mediu a opinião popular sobre o tema. Na ocasião, 75% concordavam com a isenção do IR até R$ 5 mil e 21% eram contra. Já em relação ao aumento da alíquota de quem ganha mais, 60% concordavam e 34% discordavam.

A Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.

Cerca de dois terços (67%) disseram estar sabendo da proposta, contra 33% que não ouviram falar na medida. A maior parte dos entrevistados (49%) considera que o projeto representará uma "melhora pequena" nas respectivas finanças pessoais, enquanto 41% afirmam que a melhora será importante. Não souberam ou não responderam 10%.